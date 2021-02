“Bandi persi e agricoltori soli”, Cascino: “Cosa ha fatto FdI? Malluzzo smemorato”

Gela. Il comparto agricolo, da anni in evidente difficoltà, è anche oggetto di scontro politico, almeno nelle ultime settimane. Da Fratelli d’Italia, è stato Angelo Cascino (componente della direzione regionale) ad alzare il tiro, spiegando che ad oggi l’amministrazione comunale del sindaco Lucio Greco si è solo limitata a lasciare le promesse elettorali sul palco di piazza Umberto I, senza mai dargli seguito. Cascino parla di un assessore al ramo, Cristian Malluzzo, ad oggi “smemorato”. “Un amministratore non può nascondersi dietro la scusa della pandemia Covid, per giustificare la propria inattività. Purtroppo, proprio l’inattività e l’indifferenza verso i problemi del comparto agricolo sono evidenti già da prima della situazione emergenziale in atto”, dice Cascino. Richiama la mancata partecipazione del Comune alla procedura per accedere ai fondi della sottomisura del Psr Sicilia. “Prevedeva un finanziamento al 100 per cento, a fondo perduto, destinato ai Comuni per la viabilità interaziendale e le strade rurali, per l’accesso ai terreni agricoli e forestali con scadenza al dicembre 2019. A questo bando, molti Comuni siciliani, virtuosi, hanno partecipato – dice Cascino – percependo ingenti finanziamenti per l’adeguamento infrastrutturale.

A costo zero, quindi, questa amministrazione avrebbe potuto risolvere un grosso problema del comparto agricolo, se solo si fosse interessata”. Nella disamina dell’esponente di Fratelli d’Italia, l’amministrazione comunale del sindaco Lucio Greco appare del tutto distante dalle istanze del mondo agricolo locale. “Non un solo atto finalizzato alla valorizzazione dei nostri prodotti agricoli. Non un solo tentativo di dare visibilità, sostegno e rilancio al lavoro di tanti imprenditori del settore che producono prodotti di eccellenza è stato posto in essere. Gli stessi agricoltori confermano che mai questo sindaco si è fatto garante delle problematiche legate all’approvvigionamento idrico e alla situazione strutturale degli invasi Comunelli, Cimia e Disueri. A marzo del 2020, prima dell’arrivo della stagione estiva, Fratelli d’Italia lanciò l’allarme poiché l’acqua delle dighe veniva sversata a mare. Abbiamo chiesto – continua Cascino – l’intervento dell’amministrazione per invitare il Consorzio di bonifica ad un tavolo e proporre che l’acqua fosse donata agli agricoltori per riempire gli invasi privati. Tutto inutile, appelli al vento. Durante la scorsa estate, dov’era questa amministrazione? E’ stata terribile per I nostri agricoltori, costretti a subire gravi danni. Impotenti di fronte alla situazione, sono stati lasciati soli, da chi aveva promesso di tutelarli. Ci chiediamo quali punti del programma elettorale di questa amministrazione sul comparto agricolo abbiano trovato attuazione dopo due anni di governo della città. Ad oggi, nessuno, almeno fino a prova contraria. Cosa ha fatto l’amministrazione Greco per attivarsi a livello nazionale e regionale per la tutela del comparto? Ha mai chiesto un tavolo tecnico per avere maggiori controlli alle dogane e imporre di dazi a tutela dei nostri prodotti, come il carciofo? Avrebbe potuto farlo tranquillamente, visto che fino a pochi giorni fa il ministro dell’agricoltura era Teresa Bellanova, espressione politica dei renziani, gruppo a cui appartiene l’assessore comunale al ramo Cristian Malluzzo”. Proprio su Malluzzo si concentrano le attenzioni politiche di Cascino. L’ex consigliere comunale, oggi nella giunta Greco, ha spiegato che gli interventi in programma ci sono, soprattutto sulle dighe, e ha chiesto invece a Fratelli d’Italia di dire pubblicamente quali iniziative abbia intrapreso, per il tramite del governo Musumeci. “E’ un tentativo di mistificare la realtà. Un vero e proprio boomerang per il povero assessore Malluzzo che dimentica di essere responsabile di un’altra delega oltre all’agricoltura, quella al turismo. Ebbene, la cittadinanza deve sapere che l’unico componente della giunta regionale, espressione di Fratelli d’Italia, è Manlio Messina e ha delega al turismo. Malluzzo dimentica che, nonostante Fratelli d’Italia sia all’opposizione di questa amministrazione comunale dal confuso orientamento politico, mai è mancata la collaborazione istituzionale, l’attenzione del partito per il nostro territorio. Prova ne siano i diversi patrocini, non gratuiti, garantiti dall’assessorato regionale per manifestazioni gelesi come il Palio dell’Alemanna, che diversamente non avrebbero potuto vedere la luce, oppure ancora Il protocollo di intesa sul turismo, sottoscritto non più di un paio di mesi fa tra l’assessorato comunale retto dallo smemorato Malluzzo e quello regionale, coordinato dal nostro rappresentante Manlio Messina. Peraltro, non risulta che l’assessorato al turismo retto da Malluzzo – aggiunge Cascino – abbia presentato alcun progetto per la partecipazione del Comune ai bandi emanati dall’assessorato regionale al turismo. Neppure si possono tacere le numerose iniziative parlamentari che i nostri deputati al parlamento nazionale e regionale hanno posto su sollecitazione del nostro circolo territoriale, a tutela del territorio. E’ evidente quindi che il tentativo di Malluzzo di sfuggire alle proprie responsabilità di governo sia veramente maldestro”.