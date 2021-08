“Bennici irresponsabile, si dimetta da commissione”, pro-Greco: “Da lei solo calunnie”

Gela. “Il consigliere comunale Sandra Bennici per settimane ha tenuto comportamenti deprecabili e irresponsabili, riuscendo a creare un danno di immagine per tutta la classe politica locale”. I pro-Greco escono allo scoperto dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, con il caso di positività al Covid del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, che pur sapendo dell’avvenuto contagio del figlio ha comunque partecipato alle sedute d’aula. Ieri, il consigliere ha respinto i sospetti, arrivando a sostenere che il contagio possa essersi verificato, forse all’assise civica. “In un momento così delicato, pensare che un personaggio del genere appartenga alla commissione sanità ci fa rabbrividire. Per questo, chiediamo le sue immediate dimissioni da componente- dicono gli esponenti di maggioranza – e auspichiamo nuovi, drastici provvedimenti non appena entreremo in possesso della relazione dell’Asp che chiarirà tutti i dettagli di questa assurda vicenda. Ammalarsi non è reato, non è una colpa. Comportarsi in maniera superficiale, nascondendo la malattia e mettendo a rischio anche tutti noi è gravissimo, e potrebbe, questo sì, configurare un reato, l’epidemia dolosa”. Secondo i consiglieri che sostengono la giunta, nel racconto di Bennici ci sarebbero evidenti falle. “Da settimane circolava, negli ambienti politici, la voce della positività di suo figlio, ma nessuno di noi aveva voluto credere che corrispondessero a verità, perché ci rifiutavamo di pensare che una rappresentante del popolo potesse comportarsi in un modo tanto arrogante e poco rispettoso, forse credendosi al di sopra delle leggi. La sua voglia di apparire e discolparsi ha superato ogni limite, e a parlare sono i fatti, sono tutte cose facilmente dimostrabili anche solo attraverso l’incongruenza tra le date che elenca. Se il figlio ha iniziato a stare male il 21 luglio, infatti, non si capisce come mai lei affermi di essersi messa in isolamento volontario e non risulti, come avrebbe dovuto, contatto diretto di positivo con quarantena obbligatoria disposta dall’Asp. Non solo, non si riesce a comprendere come mai abbia dichiarato di non vedere il figlio dal 16 lugli, (tanto da spingerlo a fare il tampone il 21, se poi afferma che solo il 21 il ragazzo inizia a stare male. Come se non bastasse, il 24 luglio, quando cioè avrebbe dovuto essere in isolamento, partecipa ad un matrimonio, e ci sono foto che lo dimostrano, e nei giorni successivi non si risparmia in cene e feste, fino ad arrivare a quella del 2 agosto, quando viene immortalata insieme ai colleghi della Rsa. Ancora – spiegano gli esponenti di maggioranza – il 30 luglio partecipa all’approvazione del Pef in presenza, quando avrebbe potuto e dovuto partecipare ai lavori d’aula in remoto, ma ha il coraggio di dire che non ha messo piede in consiglio fino al 2 agosto. Bugia bella grossa”. Circostanze che secondo i pro-Greco sono ancora più gravi perché collegate ad una professionista che opera nel settore sanitario.