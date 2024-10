Biblioteca comunale, sopralluogo commissione: “Pochi aggiustamenti prima della riapertura”

Gela. I tempi potrebbero essere brevi per la riapertura della biblioteca comunale, dopo le attività di riqualificazione e rinnovo. Questa mattina, i consiglieri della commissione cultura, presieduta dall’esponente FdI Sara Cavallo, hanno effettuato un sopralluogo, in presenza del dirigente e del vicesindaco Viviana Altamore. Mancano pochi aggiustamenti, compresa la fornitura dei pc e l’attivazione della rete internet. Al piano superiore vanno collocati gli ultimi scaffali. “In generale, la situazione è buona e la riapertura tanto attesa dovrebbe essere vicina – dice il presidente Cavallo – l’attenzione della commissione è massima per dare un servizio alla città, che ad oggi non è stato ancora sfruttato al massimo”.