Oipa denuncia ritardi municipale, Morgana: “Tempi lunghi per carenza di personale”

Gela. Si torna a parlare di randagismo in città. A creare disagi in una situazione già sul filo del rasoio stavolta sembrerebbe essere proprio il comando dei vigili urbani che ha il compito di intervenire quando i cittadini fanno una segnalazione. A denunciare quanto accaduto è la delegata Oipa di Gela.

” Nei giorni scorsi sono capitati due episodi molto gravi in cui alcuni cittadini hanno richiesto l’intervento per il recupero di due gatti- racconta la volontaria – sabato, alle numerose richieste di intervento dei cittadinim, i vigili hanno risposto che la convenzione era scaduta e che non potevano intervenire. Uno dei presenti ha telefonato a noi volontari OIPA che siamo subito interventuti e dopo aver prelevato il gatto, lo abbiamo portato dal veterinario. Lunedì invece, diverse ore dopo le continue telefonate da parte dei cittadini e dei nostri volontari una pattuglia di vigili si è recata sul posto indicato. Dopo aver constatato le condizioni del gatto, visibilmente ferito e bloccato all’interno di un vaso in una posizione innaturale che lo faceva soffrire molto. I vigili hanno chiamato il veterinario reperibile dell’Asp che si trovava fuori Gela. Durante l’attesa il gatto, che continuava a muoversi nel tentativo di sbloccarsi, è riuscito ad uscire dal vaso allontanandosi e facendo perdere le sue tracce. Adesso non sappiamo quali siano le sue condizioni,nè dove possa essere.”

La Mistretta chiede chiarimenti agli organi competenti, ricordando ancora una volta che i randagi della città sono a tutti gli effetti sotto la tutela del sindaco.

Inoltre la delegata ricoda che se un cittadino dovesse mettere in sicurezza un animale in attesa dell’intervento dei volontari o della municipale non ne diventa in alcun modo responsabile, se non con una successiva richiesta formale.