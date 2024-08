Bilancio, Di Stefano al ministero: “Percorso da proseguire, ho illustrato tutta la situazione dell’ente”

Uno degli aspetti più delicati, che il sindaco ha indicato nel corso del confronto, è quello del personale. Gli uffici del municipio sono a scartamento ridotto, per via di un organigramma ormai all’osso. Ci sono pochi dipendenti e la gran parte non si è mai cimentata con attività sui principi contabili. “Mi è stato detto che bisogna proseguire nella direzione che abbiamo intrapreso – aggiunge – serve accelerare proprio per arrivare prima possibile al bilancio stabilmente riequilibrato. Dopo il passaggio in consiglio comunale si inizierà a capire se le somme annualmente a disposizione saranno sufficienti per non sforare e non creare debiti fuori bilancio. Da quel momento, si potranno aprire interlocuzioni su eventuali trasferimenti statali al nostro Comune o sulla possibilità di fare nuove assunzioni. Andando di questo passo, tra due o tre anni rimarranno pochissimi dipendenti, non più di un centinaio, cioè nulla per un ente come il nostro. Serve crederci e andare fino in fondo con l’attività per il bilancio stabilmente riequilibrato”. Quella finanziaria, pure a conclusione dell’incontro romano, si conferma la variabile cruciale per le sorti del municipio e per la programmazione amministrativa.