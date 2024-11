Bilancio riequilibrato, commissario in municipio: cronoprogramma di tutte le attività propedeutiche

Gela. È stato il primo giorno in municipio per il commissario ad acta Giovanni Cocco, nominato per monitorare l’iter del bilancio stabilmente riequilibrato. Questa mattina, ha incontrato il sindaco Di Stefano, il presidente del civico consesso Giudice, il segretario generale Ferro e i dirigenti. Alla riunione hanno preso parte consiglieri comunali di maggioranza, tra le fila di “Una Buona Idea” e del Movimento cinquestelle stelle. Cocco, lo scorso anno, prima della fase cruciale della dichiarazione di dissesto, si occupo’ di altri strumenti finanziari del municipio, sempre nominato dalla Regione. Il passo compiuto da Palermo, sul bilancio stabilmente riequilibrato, non ha convinto molto il primo cittadino ma adesso bisognerà procedere seguendo precise tappe. Un primo cronoprogramma di tutte le attività propedeutiche allo strumento finanziario sarà definito per indicare tempi e modalità. Su questo pare abbia insistito molto il sindaco Di Stefano.