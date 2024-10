Bilancio stabilmente riequilibrato, Di Stefano attende il cronoprogramma per arrivare alla bozza

Gela. Indipendentemente dalle valutazioni politiche che potranno tenere banco, è anzitutto il bilancio stabilmente riequilibrato a concentrare le attenzioni amministrative del sindaco Terenziano Di Stefano. Le riunioni con il segretario generale, con il dirigente al bilancio e con i funzionari, sono costanti. Anche in presenza dei professionisti del collegio dei revisori, il sindaco ha chiesto un cronoprogramma preciso, con tempi certi per arrivare almeno alla bozza del bilancio stabilmente riequilibrato, presupposto essenziale nella strada per superare il dissesto. Una tabella dettagliata, con le tappe da affrontare, non è ancora stata trasmessa al sindaco, che fino a qualche settimana fa riteneva possibile chiudere il cerchio ben prima di fine anno. I tempi non saranno stretti, questo è ormai evidente.