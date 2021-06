Bioraffineria, la lavorazione annua sale a 750 milla tonnellate di biocarburante

Gela. La bioraffineria di contrada Piana del Signore traghetta Eni all’obiettivo di 2 milioni di tonnellate entro il 2024 di biocarburanti. Il sito gelese del colosso energetico del cane a sei zampe è destinato a lavorare 100% di materie prime rinnovabili e da scarti e, dal 2023, non lavorerà più oliò di palma. La svolta degli ormai ex impianti realizzati nel 1962 e rimpiazzati dall’agosto 2019 dai più innovativi in Europa della locale bioraffineria è sancita dalla una capacità di lavorazione fino a 750.000 tonnellate annue capace di trattare progressivamente fino al 100% di oli vegetali usati e di frittura, grassi animali, alghe e sottoprodotti di scarto per produrre biocarburanti di alta qualità. Questo obiettivo si associa ai nuovi traguardi di Eni di transizione energetica, come la trasformazione delle stazioni di servizio in centri dedicati alla mobilità, alla persona e alla vettura, uno dei quali è già attivo a Palermo.