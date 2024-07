Blitz antimafia “Ianus”, Cassazione annulla con rinvio per Di Gennaro e Peritore

Gela. I giudici del tribunale del riesame di Caltanissetta dovranno ritornare sulle loro posizioni. La Cassazione, infatti, ha annullato con rinvio per Crocifisso Di Gennaro e Alessandro Peritore. Entrambi sono stati coinvolti nel maxi blitz antimafia “Ianus”, che di fatto ha permesso agli investigatori di tracciare la nuova mappatura delle famiglie di Cosa nostra locale, con forte prevalenza per il traffico di droga. Di Gennaro è ritenuto il nuovo capo del gruppo Emmanuello. I magistrati romani, per lui, hanno accolto i motivi avanzati dai difensori, gli avvocati Flavio Sinatra e Luca Cianferoni. Il riesame, ad eccezione di alcuni annullamenti solo parziali su singoli capi di accusa, aveva confermato quasi in pieno il quadro accusatorio ricostruito dai pm della Dda di Caltanissetta, per tutti i coinvolti.