Maggioranza, per la presidenza tre nomi: Giudice, Orlando e Sincero, scelta entro domani

Gela. L’ultimo passaggio è fissato per domani sera. La maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano ha individuato le tre soluzioni che dovranno essere vagliate e diventare un’unica scelta, condivisa, per la presidenza del consiglio comunale. Al termine dell’incontro serale, al quale ha preso parte anche il primo cittadino oltre ai riferimenti della sua alleanza politica, in campo rimangono i consiglieri riconfermati Paola Giudice (espressione del Movimento cinquestelle), il dem Gaetano Orlando e il civico Davide Sincero (indicato dal gruppo di “Una Buona Idea”). Su queste tre opzioni bisognerà fare sintesi entro domani sera. Ventiquattro ore per avere un’indicazione ufficiale, che sarà poi quella sulla quale, venerdì, dovrebbe convergere la maggioranza a tre colori di Di Stefano, durante la prima seduta del consiglio comunale.