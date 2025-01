Blitz “Chimera”, la stidda a Mazzarino: c’era anche la droga, venticinque condanne

Gela. La camera di consiglio è durata per diverse ore. A conclusione di una lunga e articolata istruttoria dibattimentale, il collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore (a latere Marica Marino e Fabrizio Giannola), ha emesso venticinque condanne. Gli imputati erano tutti accusati di aver fatto parte, con ruoli comunque diversi, della famiglia di mafia dei Sanfilippo di Mazzarino o comunque di avervi gravitato. Il giudizio è stato il risultato del blitz ribattezzato “Chimera”. La stidda, per i pm della Dda di Caltanissetta, aveva messo sotto stretto controllo i gangli economici di Mazzarino, imponendo estorsioni e la pesante presenza nel comparto agricolo e non solo. I mazzarinesi, in base alle contestazioni, erano inoltre attivi nel traffico di droga, attraverso il collegamento diretto con il gelese Emanuele Brancato (condannato in primo grado in abbreviato e ora in attesa del giudizio di appello) e con la consorte, Valentina Maniscalco, condannata a otto anni di detenzione ma senza l’aggravante di mafia. È difesa dai legali Giacomo Ventura e Davide Limoncello. Nei suoi confronti la richiesta iniziale era di sedici anni di reclusione. Trent’anni di detenzione sono stati imposti al quarantenne Giuseppe Sanfilippo, diciotto anni a Liborio Sanfilippo (con l’aggravante mafiosa), diciassette anni e nove mesi a Michele Mazzeo, diciassette anni a Calogero Sanfilippo (1983), sedici anni e sei mesi ad Andrea Sanfilippo e a Marcello Sanfilippo (per lui con l’aggravante mafiosa), sedici anni per Calogero Sanfilippo (1976), Maria Sanfilippo, tredici anni e sei mesi a Marianna Sanfilippo intesa Annina, tredici anni e quattro mesi ad Ignazio Zuccala’ (senza il riconoscimento dell’aggravante di mafia), dodici anni e due mesi per Samuel Fontana con l’aggravante di mafia, otto anni e sei mesi per Calogero Sanfilippo (1991), otto anni ad Antonino Ianni’, sette anni e sei mesi per Vincenza Galati, Ivan Dario Ianni’, Vincenzo Ianni’ e Rocco Di Dio, sette anni a Rosangela Farchica, Ilenia La Placa, cinque anni e un mese a Bartolomeo La Placa, quattro anni e otto mesi a Giovanni Di Pasquale, tre anni e nove mesi per Sandra Santa Aleruzzo, un anno e quattro mesi a Marianna Sanfilippo (1985) con pena sospesa e non menzione e un anno per Francesco Lo Cicero sempre con pena sospesa e non menzione. L’assoluzione per gli unici capi di imputazione che li riguardavano è arrivata per Salvatore Ridolfo Nicastro e per Bruno Berlinghieri.