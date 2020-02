Blitz “Falco”, ventidue anni a Pellegrino e pesanti condanne ai complici: cinque assolti

I giudici hanno assolto cinque imputati. Nei loro confronti sono cadute le accuse mosse in aula. Così, il verdetto favorevole è arrivato per Emanuele Emmanuello (difeso dall’avvocato Filippo Spina), Daniele Puccio e Giuseppe Di Noto (difesi dall’avvocato Davide Limoncello), Pietro Caruso (difeso dagli avvocati Flavio Sinatra e Cristina Alfieri) e Angelo Scialabba. Solo per Emmanuello e Caruso il pm aveva a sua volta richiesto l’assoluzione, ritenendo non provate le accuse. I giudici del collegio hanno accolto la ricostruzione delle difese di Puccio (erano stati chiesti sei anni di detenzione), Di Noto (per lui c’era la richiesta di undici anni di reclusione) e Scialabba (con sei anni), arrivando ad emettere una decisione favorevole anche nei loro confronti. I legali degli imputati, adesso attendono il deposito delle motivazioni. In totale, sono state emesse condanne per oltre 120 anni di reclusione. I coinvolti sono rappresentati inoltre dagli avvocati Carmelo Tuccio, Ignazio Raniolo, Francesco Enia, Salvo Macrì, Maurizio Scicolone, Raffaela Nastasi, Mario Brancato, Salvatore Priola, Alessandro Del Giudice, Carlo Aiello, Salvatore Pappalaro e Antonio Impellizzeri.