Blitz “Tritone”, Raniolo non parla: è accusato di far parte del gruppo che gestiva la droga

Gela. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il quarantaduenne Gianluca Giuseppe Raniolo, in settimana, è stato coinvolto nel blitz “Tritone”, coordinato dai pm nisseni ed eseguito dai poliziotti. In base alle accuse, avrebbe avuto un filo diretto, per la fornitura di droga, proprio con il gruppo nisseno, individuato dagli investigatori. Raniolo, che è stato arrestato a Ravenna, dove si trovava per lavoro, oggi si è presentato davanti al gip, in videocollegamento.