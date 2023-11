Bmw one cup, Damante sul podio a Magione: “Stregato dalla Cupra della Prorace”

In gara Emilio Damante ha mantenuto la posizione fino alla bandiera a scacchi. “Sono riuscito a difendermi – aggiunge Emilio – fino alla fine, consolidando la definitiva piazza d’onore in campionato. Il ritiro in gara 2 – prosegue – non ha influito sulla classifica generale. Resta comunque l’amaro per un altro podio sfiorato”. IL futuro di Emilio Damante sembra proiettato tutto sul campionato Tcr Cupra con la “Prorace”. “Sono stato invitato dal team Prorace – assicura il dentista pilota – ad un primo contatto con una Cupra a Magione. Mi sono divertito, trovando il passo giusto. Non escludo il mio esordio nell’interessante campionato italiano che nel 2024 farà tappa anche a Pergusa”. Il gelese Emilio Damante prima del Bmw one cup series aveva esordito nel monomarca riservato alle selettive Mitjet.