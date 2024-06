Bodybuilding, Capurro stacca il pass per i campionati italiani

Gela. Antonino Capurro ottiene la qualificazione ai campionati italiani di bodybuilding che si svolgeranno il 28 e il 29 giugno a Bussolengo, in provincia di Verona. Medaglia d’argento nella prima categoria man physique beginners e titolo di vice campione regionale. Altro secondo posto nella categoria man physique e titolo da vice campione regionale riconfermato dal gelese. L’obiettivo, come affermato a più riprese dall’atleta, è di far conoscere Gela e di essere un punto di riferimento e un esempio per i giovani bodybuilders.