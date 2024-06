Bonifiche, fondi per i siti orfani: c’è il Biviere nel decreto aggiornato, costo da 25 milioni

Gela. Il costo ammonta a 25 milioni di euro ed è stato appena confermato nell’aggiornamento dell’elenco dei siti orfani, rilasciato dal Ministero dell’ambiente. Si tratta delle somme necessarie per tutte le attività di “progettazione, direzione, esecuzione e collaudo degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, Pdc (aggiornamento-integrazione), analisi di rischio, messa in sicurezza permanente, con confinamento o bonifica mediante scavo e rimozione di tutte le sorgenti attive di contaminazione primaria, risanamento delle matrici ambientali e ripristino ambientale delle aree della Riserva naturale orientata Biviere di Gela”. Quello del Biviere è uno dei sette siti orfani siciliani, ricompreso nel decreto emesso dal ministero e pubblicato in gazzetta ufficiale ad inizio giugno. Viene classificato nel Sin di Gela. I responsabili della riserva, da anni, insistono affinché l’intera area venga sottoposta ad un monitoraggio complessivo, finalizzato ad attività di messa in sicurezza e bonifica. In base ai dati indicati nel decreto, l’area interessata si estende su una superficie di 2.110.000 metri quadrati. Il ministero, per tutti i siti orfani italiani elencati nel provvedimento, calcola uno stanziamento complessivo di 500 milioni di euro. La copertura è la misura M2C4, investimento 3.4 del Pnrr e la conclusione delle attività è fissata al 2026.