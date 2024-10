Bullismo, numeri allarmanti in Sicilia

Gela. In Sicilia 1 ragazzo su 4 è vittima di bullismo. L’ escalation si registra soprattutto nelle scuole medie.Secondo i dati della piattaforma Elisa del ministero dell’Istruzione e del Merito in Sicilia il 23 per cento degli studenti dell’Isola dichiara di essere stato vittima di bullismo, e il 7 per cento di episodi di cyberbullismo, mentre il 17 per cento ammette di aver preso parte a casi di bullismo. Anche a Gela il fenomeno è in aumento.

Secondo il responsabile della neuropsichiatria di Gela Domenico di Natale, uno dei fattori scatenanti è il contrasto che spesso si crea tra famiglia e scuola e una carenza di metodi educativi adeguati nei confronti delle nuove generazioni che spesso, nonostante comportamenti inadeguati, vengono giustificati dai genitori.

Nel tentativo di arginare questo fenomeno a Regione, Usr e Telefono Azzurro hanno istitutito un numero verde e una chat per l’ascolto e la denuncia di atti di bullismo e cyberbullismo.Si tratta di una linea dedicata a bambini, adolescenti e adulti che vogliono chiedere supporto e consulenza. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20. Il numero verde 800.280.000 e la chat sul sito www.1nessuno100giga.it sono gestiti dalla Fondazione S.O.S. Il Telefono Azzurro ETS e il servizio si inserisce nell’ambito del progetto pilota “1nessuno100giga”, elaborato e coordinato dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e finanziato con quasi 2,4 milioni di euro dalla Regione siciliana, attraverso l’assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale.