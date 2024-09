Cacciola si presenta al Gela. “Una sfida stimolante in una piazza ambiziosa”

Gela. La sfida non lo spaventa ma anzi lo stimola. Gaspare Cacciola debutta ufficialmente domani sulla panchina del Gela. Il tecnico catanese è pronto ad assumersi la responsabilità. Parte dal vantaggio di conoscere quasi tutti i giocatori, che allenato in diverse piazze. “Essere qui è bello e avvincente – dice – mi stimola molto questa avventura. E’ una piazza che ha conosciuto un calcio professionistico ed ha tifosi esigenti. Conoscevo quasi tutti i giocatori e questo è un vantaggio. Rosa ampia e concorrenza? E’ un bene, non un male. Conta l’obiettivo, non il singolo calciatore”.

Una rosa ampia, ma la concorrenza secondo Gaspare Cacciola è un vantaggio, non un problema di gestione dello spogliatoio. Chi è scontento sarà svincolato. “Chi rimane sa che deve guadagnarsi la titolarità – aggiunge – ma ho trovato un gruppo di professionisti che ha voglia di lavorare. Non vedo malumori”.

Il ds Alessandro Bonaffini ha confermato che il mercato è quasi chiuso. Quel quasi è riservato all’innesto probabile di uno-due under classe 2006, necessari per completare la rosa. Non ci sarà la cessione di Damiano Lo Giudice, che sembra tornato ad essere sereno.