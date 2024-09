Porto, slitta la presentazione del progetto per i lavori? Sindaco ha chiesto nuovo incontro

Gela. Preannunciata per fine mese non è chiaro se ci sarà. La presentazione del progetto dei lavori per il porto rifugio si sarebbe dovuta tenere anche in consiglio comunale. Al momento, non pare che avverrà, perlomeno entro i prossimi giorni. Il sindaco Terenziano Di Stefano, che negli ultimi mesi ha avuto interlocuzioni, ufficiali e non, con il presidente dell’Autorità portuale Pasqualino Monti, ha richiesto un nuovo incontro. “Siamo a fine mese e vorrei capire quando si procederà con la presentazione del progetto”, spiega. Gli interventi dovrebbero concentrare risorse complessive per circa quaranta milioni di euro, a carico dell’Autorità della Sicilia occidentale. Era atteso inoltre un provvedimento del governo regionale per finalizzare l’iter. Allo stato, nonostante le riunioni, non sembrano esserci novità. I vertici dell’Autorità hanno confermato che il progetto è stato finalizzato ma non se ne conoscono i contenuti essenziali.