Caci, “a Farello con modifiche minime si possono ricavare altri 500 loculi”

Per Caci, ci sono le condizioni e procederà con una mozione da portare in aula. “Serve semplicemente portare in consiglio la proposta di variante del regolamento che ha disciplinato in passato la realizzazione delle strutture esistenti – aggiunge – al fine di incrementare il numero di loculi concessi per singola confraternita, appunto per aumentare, nel rispetto dei volumi e delle sagome esistenti, delle norme tecniche e urbanistiche, il numero di quelli già autorizzati per singola confraternita. Sarà mia cura presentare a stretto giro la mozione in consiglio”. Sull’emergenza loculi si riapre uno spiraglio di dialogo tra Caci e il sindaco, all’indomani delle polemiche politiche sugli equilibri di giunta e non solo