Cade da un cestello elevatore, sessantenne in osservazione in ospedale

Gela. E’ in osservazione all’ospedale “Vittorio Emanuele” ma le sue condizioni non preoccupano. Un sessantenne, due giorni fa, ha subito diverse ferite, finendo a terra dopo la caduta da un cestello elevatore che stava usando per potare le palme di un immobile privato, a Cantina Sociale. Avrebbe perso l’equilibrio, precipitando a terra. E’ stato trasferito in ospedale e indagini sono in corso, condotte dai carabinieri.