Il Gela in serie D attraverso il titolo del Canicattì? Ecco cosa può succedere

Gela. Venti giorni fa il Gel chiudeva la sua stagione al settimo posto del girone B del torneo di Eccellenza. Da allora solo incontri, rumors, voci che si rincorrono e si spengono in un batter d’occhio. Qualcosa però cova sotto la cenere, seppur i diretti interessati provano sempre a nascondere trattative e programmi.

I tifosi sono in ansia e non sanno cosa pensare. In questo contesto misto di incertezza spuntano alcune verità. I contatti, anzi, gli incontri tra una parte della dirigenza gelese e quella del Canicattì ci sono stati.

Il Canicattì potrebbe cedere il titolo di serie D

La società agrigentina è stanca di dover peregrinare allo stadio di Ravanusa. Ha minacciato più volte il Comune di consegnare il titolo in caso di mancata soluzione ed oggi sembra di essere al capolinea. Si è dunque scatenata un’asta, con Gela e Favara direttamente interessate, e non solo.

Non è un mistero che una delegazione biancazzurra abbia assistito all’ultima gara casalinga del Canicattì a Ravanusa. C’erano Marco Scerra, Luigi Alabiso e Umberto Cuvato. Primi contatti. Per capire, osservare, informarsi, chiedere di essere potenziali acquirenti in caso di cessione reale. C’è stato anche un secondo incontro ma nessuna definizione.