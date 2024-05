Lavori in ospedale, disagi personale amministrativo: spazi stretti e poca organizzazione

Gela. I disagi, nelle strutture dell’ospedale Vittorio Emanuele, vengono vissuti non solo dai pazienti, spesso costretti a tempi lunghi e vicissitudini varie. In questo periodo, pure il personale tecnico e amministrativo non si trova esattamente a proprio agio. I lavori per il Cot e quelli previsti con i fondi Pnrr per la casa di comunità, stanno determinando una situazione di forte difficoltà logistica. Il personale rimane collocato negli stessi uffici, tra lavori in corso e spazi assai limitati. Il sistema di climatizzazione non è in funzione e capita che in un’unica stanza debbano collocarsi più dipendenti. Per chi quotidianamente si trova ad affrontare questo stato di cose, non è facile assicurare le prestazioni previste. Gli spazi sono limitati e le condizioni attuali non sono ritenute adeguate. Capita che per necessità operatori sanitari si appoggino alle stesse stanze.