“Caltaqua assente in consiglio ma c’è a Caltanissetta”, Incardona: “Seduta davanti alla sede”

Gela. Presenti al monotematico indetto dal consiglio comunale di Caltanissetta, assenti a quello recente tenutosi a Palazzo di Città. Una doppia via, quella dei manager delle società del ciclo idrico, che non convince l’ex assessore Salvatore Incardona. “È impossibile che la quinta città della Sicilia venga trattata sempre con la totale indifferenza da parte degli attori protagonisti della vicenda. Bene, anzi benissimo, il consiglio comunale monotematico sulla crisi idrica, ma malissimo il fatto che allo stesso erano assenti Caltaqua e tutti coloro i quali hanno voce in capitolo. Stamane invece Caltaqua era presente insieme alla deputazione nazionale e regionale al consiglio comunale di Caltanissetta. Questo è troppo”, dice Incardona. Il legale preannuncia che è in atto un’attività di studio degli atti contrattuali, condotta insieme ad altri professionisti.