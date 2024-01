Caltaqua taglia la fornitura idrica ad una chiesa, Greco: “Inaccettabile”

Greco, al di là del contenzioso in atto, invoca anche le nuove direttive dell’Arera, agenzia regolatoria per i servizi energetici, reti e ambiente, che vieta alle compagnie e alle aziende di sospendere i servizi in presenza di morosità, privilegiando interventi mirati a dirimere e risolvere le controversie e semmai all’applicazione di procedure di recupero del credito. “Il Far West nel settore idrico – afferma il primo cittadino – deve finire, adesso e per sempre. Se fino ad ora si agiva caso per caso, ora ci sono delle direttive chiare alle quali tutti i gestori di servizi, a maggior ragione, quelli che erogano beni primari qual è l’acqua, devono attenersi. Per questo trovo deplorevole che venga sospesa la fornitura idrica a un’utenza. Soprattutto trattandosi di una parrocchia, per quello che simbolicamente rappresenta; e per il comportamento e la disponibilità assicurati dal parroco, il quale, pur ritenendo si trattasse di somme probabilmente non dovute, in quanto causate da perdite occulte, si è comunque messo in pagamento. Al sacerdote e alla comunità parrocchiale di Macchitella rivolgo sinceri sentimenti di solidarietà, comunicando che sono già intervenuto, tempestivamente, chiedendo l’immediata riattivazione del servizio”.