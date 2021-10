Canali ostruiti, in periferia le piogge alzano il livello del pericolo

Gela. Le tragiche immagini di Catania, devastata dalle piogge torrenziali delle ultime ore, che hanno sconvolto l’opinione pubblica nazionale, impongono una riflessione sulla situazione che oggi si vive in città ad ogni violenta precipitazione, soprattutto in relazione alle condizioni dei canali che circondano il centro abitato e ai rischi che corrono le abitazioni soprattutto della periferia nord, costruita proprio a ridosso di questi corsi d’acqua. Più volte abbiamo raccontato le condizioni di incuria e degrado ad esempio del torrente Alessi, che percorre longitudinalmente quartieri come Margi e Borgo Valentina e va a sfociare nel Gattano. L’arrivo delle prime piogge di questi giorni ha scoperchiato per l’ennesima volta la problematica endemica della tenuta dei canali di scolo con l’arrivo dei temporali e degli acquazzoni. Già nei giorni scorsi sono bastati pochi minuti di pioggia per allagare completamente arterie importanti per il traffico viario cittadino come via Venezia o per mettere in difficoltà quartieri come Fondo Iozza, Cantina Sociale o la stessa Settefarine. E sono soprattutto i quartieri a nord-ovest ed a Nord Est del perimetro urbano a vivere con enorme difficoltà gli acquazzoni che il più delle volte, trasformano le strade in torrenti in piena. Un problema strettamente legato alle condizioni dei canali di scolo creati appositamente per far defluire correttamente le acque ma che il più delle volte invece sono ostruiti da vegetazione sviluppatasi in maniera incontrollata e purtroppo, anche da rifiuti.