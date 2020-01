“Cancelleri? Non sono stato contattato”, Greco: “Irrituale che non ci sia visita in Comune”

Gela. “Un incontro con il viceministro Cancelleri? Non ci sarà. Al momento, non sono stato contattato dalla sua segreteria”. Il sindaco Lucio Greco non ha in programma riunioni con l’esponente grillino del governo, che tra qualche ora sarà in città. Cancelleri farà visita alla capitaneria di porto e poi parteciperà ad un evento pubblico al teatro “Eschilo”. “Mi pare piuttosto irrituale che un viceministro, o comunque un esponente di governo, non preveda un passaggio in Comune – aggiunge Greco – ad inizio settimana, sono stato contattato dal deputato regionale Nuccio Di Paola, che mi ha informato della visita. Anche mentre ero in Regione, ho saputo che il viceministro avrebbe fatto visita in città. Per il resto, non ho saputo più nulla”. Cancelleri e i portavoce grillini, probabilmente, faranno il punto della situazione sull’iter del porto rifugio, ma anche sul futuro di importanti infrastrutture del territorio.