Casciana, “con il porto la città diventerà un hub importante nel Mediterraneo”

Gela. Come era prevedibile, il gruppo locale di Fratelli d’Italia sta alimentando il risultato dell’accordo attuativo per i lavori al porto rifugio, siglato definitivamente dal governo Schifani. In tal senso si pone l’ex consigliere comunale Vincenzo Casciana, che del caso porto si occupo’ istituzionalmente. “Dopo decenni di battaglie e tavoli tecnici fatti in prima linea, sia dalla rappresentanza in assise civica che dalla classe dirigente di Fratelli d’Italia, finalmente arriva la notizia che tutti aspettavamo, la firma del patto attuativo che permetterà al porto di ottenere il ruolo che merita, di essere il salotto della città. Questo storico accordo rappresenta un notevole investimento che darà nuova linfa all’imprenditoria locale, restituirà ai pescatori la possibilità di solcare nuovamente le acque e inizierà a posizionare Gela come centro nevralgico nel Mediterraneo – dice – per anni, la mancanza di un porto adeguato ha rappresentato una ferita aperta per una città di mare come la nostra. Tuttavia, grazie alla determinazione e alla perseveranza degli addetti ai lavori, grazie al governo regionale e all’assessore Aricò, oggi possiamo celebrare un traguardo che segna l’inizio di una nuova era. Il patto attuativo prevede una serie di interventi infrastrutturali che non solo miglioreranno la funzionalità del porto, ma lo trasformeranno in un hub strategico per il commercio e la pesca”.