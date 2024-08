Caso acqua, Fava. “A Donegani ricordo che il nostro Comune votò contro la gestione privata”

Gela. La crisi idrica, come abbiamo più volte riferito, assume diversi connotati politici. L’amministrazione comunale sta cercando di ripristinare un ordine più o meno adeguato alle esigenze degli utenti, che troppo spesso rimangono privi di qualsiasi fornitura. Negli scorsi giorni, le segnalazioni di disservizi sono aumentate, a seguito di un guasto ad una delle condotte. Da Palazzo di Città, anche il sindaco ha fatto sapere che gradualmente si tornerà ad una copertura migliore. L’ex parlamentare Ars Miguel Donegani ha contestato un certo modus di agire dell’amministrazione, proprio sulla vicenda acqua. Il sindaco ha spiegato che non intende “prendere lezioni da chi portò Caltaqua in città”. Il leader del laboratorio “PeR” lo ha invitato a guardare nella sua maggioranza, “avendo il delegato dell’allora primo cittadino” e riferendosi al periodo del passaggio al sistema privato. “Non capisco a cosa si riferisca Donegani – dice il consigliere dem Giuseppe Fava che nel settembre di venti anni fa partecipò come delegato dell’allora sindaco Crocetta all’assemblea dell’Ato che si pose nella direzione del passaggio alla gestione privata – senza fare alcuna polemica, volevo ricordare, con delibera alla mano e pronto a renderla pubblica, che il Comune di Gela, in quell’occasione, fu l’unico a sostenere la soluzione del servizio da affidare ad una società a capitale interamente pubblico”. Fava ribadisce il concetto proprio su un tema decisamente delicato. Del resto, ad oggi la gestione privata non ha affatto risolto le tante criticità di un ciclo idrico che andrebbe rivisto in toto.