“Caso” Gela, malati e morti, Farruggia ad Arancio: “Se ne accorge oggi? Sono basita”

Gela. I grillini alla presa di coscienza “ambientale” del Partito Democratico credono poco. Dopo i dati resi noti nell’aggiornamento del rapporto Sentieri, anche le terribili percentuali di malati e morti sono diventate terreno di scontro. Il deputato regionale dem Giuseppe Arancio ha chiesto un’audizione sul tema in commissione regionale sanità e la scorsa settimana il segretario Davide Faraone è stato in città, in alcune zone “calde” e ha fatto un sopralluogo all’ex discarica Cipolla. Per tutta risposta, il consigliere comunale pentastellato Virginia Farruggia, che è stata presidente della commissione consiliare ambiente, “svela” le manchevolezze del Pd su temi come la salute dei cittadini locali e le bonifiche rimaste al palo. “L’onorevole Arancio chiede una seduta della commissione sanità in merito ai rischi per la salute di chi vive in aree a rischio ambientale e non posso che restare basita dalla richiesta – dice – visto il tema prioritario da almeno quindici anni e visto che l’onorevole Arancio è componente della VI commissione all’Ars per la seconda legislatura. Vorrei ricordare che la V commissione ambiente e sanità, della scorsa consiliatura, da me presieduta, per i tre anni di attività ha sempre lavorato a stretto contatto con le associazioni che quotidianamente lavorano all’interno delle strutture sanitarie locali e al fianco degli utenti. Abbiamo portato le istanze dei cittadini gelesi alla commissione regionale di cui è componente Arancio, attraverso la redazione congiunta di un documento molto dettagliato sullo stato della sanità e dell’ambiente del territorio gelese”. Per la grillina, fino ad oggi, il deputato dem non sarebbe stato così attivo nella tutela degli interessi della città.