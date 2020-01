CASO GREGORETTI: DALLA GIUNTA SÌ AL PROCESSO SALVINI, DECIDERÀ L’AULA

ROMA (ITALPRESS) – Dalla Giunta per le Immunità del Senato via libera al processo per il leader della Lega Matteo Salvini, in merito al caso Gregoretti. La Giunta ha votato no alla relazione del presidente Maurizio Gasparri che chiedeva la non autorizzazione al processo per l’ex ministro dell’Interno. La maggioranza ha deciso di disertare il voto. Assenti quindi i senatori di M5S, Pd, Iv e Leu, presenti in Giunta solo gli esponenti dell’opposizione: 5 della Lega, 4 di Forza Italia, 1 di Fratelli d’Italia. I senatori del Carroccio hanno votato no alla richiesta di Gasparri, per assicurare al leader Salvini un processo decisivo sarà il voto dell’Aula di Palazzo Madama.

(ITALPRESS).