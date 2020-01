Appalto rifiuti, commissione certifica gara deserta per Gela: aggiudicato lotto di Niscemi

Gela. C’è l’assegnazione del lotto di Niscemi. La commissione, composta da funzionari Urega, ha giudicato congrua l’unica offerta presentata per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La conferma arriva anche dal presidente della Srr4, il sindaco di Riesi Salvatore Chiantia. “Abbiamo avuto la comunicazione – dice – nei prossimi giorni, la commissione valuterà le offerte arrivate per gli altri lotti. Allo stesso tempo, c’è stata l’ufficialità che nessuna offerta è stata presentata per il lotto di Gela”. Il fatto che la procedura per il servizio in città fosse andata deserta, per la terza volta, era già noto da tempo. I componenti della commissione ne hanno solo preso atto. Dopo Niscemi, con l’ufficializzazione dell’azienda individuata che arriverà entro domani, la commissione verificherà le offerte presentate per il lotto di Piazza Armerina (sono tre le buste pervenute) e per quello che ricomprende Butera, Riesi, Mazzarino, Delia e Sommatino (è una l’offerta avanzata). Domani, i sindaci della Srr4 si vedranno in assemblea, per fare il punto della situazione. Se venissero aggiudicati tutti i lotti, rimarrebbe scoperto solo quello di Gela.