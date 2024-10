Castellana: “FdI e Cavallo partigiani di un governo inefficiente, su porto ritardi enormi”

Il consigliere grillino ripropone un aspetto che il sindaco Di Stefano ha messo in luce. “Il presidente Schifani si vanta dei circa quattro milioni di euro per i lavori – aggiunge – ma sono soldi della città. Non sono né della Regione, che ad oggi non ha messo nulla, né di Eni. Si tratta di stanziamenti della città. Anzi, ne è stata usata una parte per interventi nel sito del tutto inutili. Sono gli esponenti FdI ad essere strumentali e a parteggiare per un governo regionale che non ha mai dato grande attenzione a questo territorio”. Castellana, invece, conferma la linea espressa dai grillini a livello nazionale. “Noi non siamo stati ideologici durante il governo Conte e abbiamo realizzato politiche di equità e di giustizia sociale, con il reddito di cittadinanza e con la legge “spazza corrotti” e ancora con il superbonus che ha aumentato i livelli occupazionali nel settore edilizio. Altro che ideologia. Ma evidentemente il populismo della Meloni continua a fare proseliti anche se il governo centrale aumenta le tasse e sfascia la sanità”, conclude.