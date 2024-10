Gela, irrobustito il pacchetto under. Presi Nicoletti, Gigante e il gelese Russello

Durante l’allenamento di ieri pomeriggio il gruppo squadra era al completo, nessuno escluso. Presenti anche due nuovi giovani biancazzurri che non hanno ancora esordito. Il primo è il classe 2005 Alessio Nicoletti, di ruolo centrocampista, cresciuto nelle giovanili della Salernitana, dove si è subito messo in mostra, evidenziando le sue qualità. Il giovane campano è già stato convocato in occasione della gara di domenica contro il San Giorgio Piana. New entry anche per l’esterno classe 2005 Gabriele Gigante. Cresciuto nel vivaio del Palermo, ha indossato, per due stagioni, la casacca dell’under 17 rosanero. C’è spazio, però, anche per un giovane gelese molto promettente. Matthias Russello, cresciuto nelle giovanili del Catanzaro, aveva cominciato la stagione con la maglia del Città di Sant’Agata, militante in Serie D. In seguito, però, ha deciso di rescindere il contratto e legarsi alla squadra della sua città, con cui ha debuttato nell’ultimo impegno casalingo contro il Castellammare, dando buone indicazioni e dimostrando di poter insidiare Simone Scozzari, che nelle ultime uscite ha ricoperto il ruolo di terzino sinistro.