Castellana, “i fondi delle variazioni voluti da Di Paola per l’illuminazione del Presti”

In settimana, si è tenuto un incontro tra i vertici del Gela calcio e l’amministrazione comunale. Il presidente Scerra aveva segnalato il rischio di non omologazione dell’impianto nel caso di promozione in serie D. “Lo sport è un vero strumento di inclusione e i gelesi meritano uno stadio sempre più accogliente e moderno. Un doveroso ringraziamento agli uffici comunali che lavorano senza sosta per concretizzare i tanti finanziamenti regionali che cambieranno in meglio la nostra città”, conclude Castellana.