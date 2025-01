Manutenzione straordinaria del porto rifugio, 450mila euro dall’Autorità per gli interventi

Gela. La cifra complessiva è di 450mila euro. E’ l’importo che l’Autorità portuale della Sicilia occidentale ha stanziato per lavori di manutenzione straordinaria nel sito locale e in quello di Licata. Gli interventi sono previsti per il porto rifugio e per la struttura licatese, entrambe ormai sotto la gestione diretta dell’Autorità. Per il porto rifugio, questi lavori si aggiungono a quelli in corso per la banchina di riva. L’avviso per l’affidamento degli appalti, con relativo accordo quadro, è stato pubblicato a inizio settimana. La manutenzione straordinaria rientra nel programma messo in atto dall’Autorità portuale, che dovrebbe poi essere finalizzato con l’escavo complessivo e il braccio di ponente, attesi da anni.