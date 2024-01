Catania non è eleggibile, la decisione sul ricorso: Scuvera verso l’Ars

L’avvocato Giovanni Immordino, nell’interesse degli elettori, ha invece ribadito che gli incarichi ricoperti da Catania in altri enti, compresi la Srr del nord della provincia e il Gal, erano da ritenersi ostativi rispetto all’elezione all’Assemblea regionale. Bisognerà capire se il sindaco di Mussomeli deciderà di presentare appello. Sicuramente, la pronuncia del tribunale civile potrà incidere, e non poco, sulle imminenti scelte che Fratelli d’Italia dovrà concretizzare in vista delle amministrative in città e non solo. Scuvera è sempre stato tra i potenziali candidati a sindaco, in quota FdI. L’approdo all’Ars, invece, può cambiare gli scenari.