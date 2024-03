Catechista davanti alla Corte d’assise, accusato di abusi su una minore: sentito testimone

Gela. Un familiare della minore che segnalò i presunti abusi sessuali, questa mattina è stato sentito in dibattimento, nel corso del giudizio che si tiene in Corte d’assise a Caltanissetta. Le accuse vengono mosse ad un catechista che allora svolgeva la sua attività in una parrocchia cittadina. I fatti emersero dalle ammissioni della minore, concretizzate davanti agli operatori del consultorio familiare. Gli abusi si sarebbero verificati a margine delle attività di catechismo. Per l’imputato, rappresentato dall’avvocato Giuseppe Nicosia, venne eseguita una misura restrittiva, richiesta dai pm della procura e autorizzata dal gip. La famiglia della minore è parte civile, con il legale Carmelo Tuccio. Altri testimoni, compreso chi avrebbe avuto ruoli nella parrocchia, saranno sentiti nel corso della prossima udienza, prevista a maggio.