Pellegrino conferma la fine del rapporto con la Dc, “lascio il gruppo consiliare del partito”

Gela. Nulla di nuovo rispetto a quello che era già evidente. Il consigliere comunale Gabriele Pellegrino, cinque anni fa il più suffragato in assoluto, ha ufficializzato l’uscita dal gruppo della Dc. Una relazione politica mai del tutto decollata e le scelte, interne e non solo, formalizzate dalla dirigenza dei cuffariani lo hanno convinto a prendere le distanze. Era entrato nel partito insieme all’ex parlamentare Ars Pino Federico, suo riferimento da sempre. Nel gruppo consiliare, Pellegrino era entrato solo di recente, anche perché non condivise la presenza in giunta del partito.