Cattura Denaro, “PeR”: “Poesia Nadia esposta in scuole e luoghi istituzionali della città”

Gela. L’attentato mafioso in via Dei Georgofili, a Firenze, fu una delle azioni più cruente della fase della tensione inaugurata da Cosa nostra, fuori dalla Sicilia. La cattura del boss Matteo Messina Denaro è avvenuta al termine di un’inchiesta ribattezzata “Tramonto”, dal titolo di una poesia che proprio nel 1993 era stata scritta da una delle vittime dell’attentato fiorentino. Nadia Nencioni aveva solo nove anni e perse la vita insieme alla sua famiglia. Quella poesia è ritornata alla ribalta della cronaca nazionale per la cattura di Denaro, già condannato all’ergastolo per quei fatti. Il laboratorio politico “Progressisti e rinnovatori” adesso propone di esporre la poesia in tutte le scuole e nei luoghi istituzionali, a partire dalla città. “Manderemo la nostra proposta al sindaco Lucio Greco, affinché venga rilasciata una circolare per collocare la poesia nelle aule di tutte le scuole della città. Lo stesso faremo con il presidente del consiglio comunale, così da collocarla nell’aula dell’assise civica e ancora invieremo la proposta alla Regione, così che si provveda per tutte le scuole, le istituzioni politiche e per tutti i presidi di legalità”, spiega Miguel Donegani.