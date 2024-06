“Cavalli di ritorno” e ricettazione, tre assolti: in giudizio cadono le accuse a loro carico

Gela. Le accuse erano pesanti e hanno portato il pm Pamela Cellura, a conclusione della sua requisitoria, a richiedere condanne a tre anni e sei mesi di detenzione per tutti gli imputati. Gaetano Alferi, Francesco Alma e Salvatore Alma, sono stati però assolti dal giudice Miriam D’Amore. Per gli investigatori e secondo i pm della procura, avrebbero avuto un pieno coinvolgimento in alcuni cavalli di ritorno, per la restituzione di mezzi rubati, dietro pagamento, e nella ricettazione di refurtiva. Le contestazioni principali erano concentrate sui due Alma. Le difese, sostenute dai legali Salvo Macrì e Cristina Alfieri, hanno escluso la sussistenza delle condizioni per ritenere fondate le accuse di estorsione e gli altri capi di imputazione. Sono stati richiamati i diversi episodi ricostruiti dagli investigatori.