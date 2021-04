Celebrazioni in onore della Vergine Immacolata, patrona della Sicilia

“Ci prepariamo a celebrare la solennità dell’Immacolata Concezione – afferma don Lino di Dio, Parroco di San Francesco d’Assisi e Vicario Foraneo della Città – con uno spirito molto diverso rispetto agli altri anni, che non farà venir meno la nostra devozione e il nostro fervore, ma ci farà vivere l’essenzialità della festa evitando la processione, lo spettacolo pirotecnico e altri eventi folkloristici. Stiamo facendo arrivare a tutti i parrocchiani e i devoti della Vergine Maria un messaggio di speranza. Inoltre le offerte che verranno raccolte in questi giorni saranno devolute alle famiglie disagiate della nostra città. Dovendo, purtroppo, convivere con il mostro invisibile del virus chiediamo a tutti la massima prudenza, vigilanza e senso di grande responsabilità. Noi, come comunità cristiana, ci stiamo attenendo a tutto quello che il protocollo governativo ha stabilito insieme ai Vescovi Italiani, infatti una ditta specializzata ha già sanificato tutti gli ambienti ecclesiali e abbiamo fatto dei sopralluoghi, con le forze preposte, per cercare di vivere questa festa con serenità e devozione. Abbiamo moltiplicato le Celebrazioni Eucaristiche, sia durante la novena che per la festa, per dare a più fedeli l’opportunità di partecipare, in sicurezza. Per questo siamo costretti, seguendo la normativa vigente e il distanziamento sociale, a fare accedere, per ogni Messa, un numero massimo di 75 persone. L’ingresso – continua – dei fedeli per la Celebrazioni sarà contingentato e verrà gestito con prenotazione telefonica al numero 0933 916646, già attivo. Chiediamo ai fedeli, per il bene proprio e di tutti, di attenersi scrupolosamente alle normative dettate dal Protocollo, evitando ogni forma di assembramento davanti la Chiesa e in Piazza San Francesco. Coloro che vogliono partecipare alle celebrazioni eucaristiche non devono avere una temperatura corporea superiore al 37,5 e devono essere muniti di dispositivi di protezione. L’antica statua dell’Immacolata, durante tutta la giornata dell’ 8 dicembre, sarà collocata davanti l’androne principale del Palazzo di Città per dare liberamente a tutti la possibilità di esprimere la propria devozione alla Madre di Dio e Madre nostra, così cara al popolo gelese. Invitiamo tutti ad addobbare nei giorni della festa i balconi con l’immagine della Madonna e di allestire il presepe fuori. La luce e la pace – conclude – della Notte Santa di Natale irradi le ombre di questo momento portando serenità e pace nel mondo”.