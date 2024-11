Centro storico d’arte, le donne “resilienti” in via Pisa: “Legalità ed esempi positivi”

Gela. Ormai, è uno spaccato del centro storico, un tempo tra quelli maggiormente dimenticati, che è stato riconvertito in luogo d’arte e di ripresa dello spazio pubblico. Nella zona di via Pisa, in questo caso ad angolo con vico Tiziano, la mano dello street artist Roberto Collodoro, ha immortalato tre donne “resilienti”, madre Teresa di Calcutta, la scienziata Rita Levi Montalcini e l’artista seicentesca Artemisia Gentileschi. Il progetto è quello ribattezzato “strade da seguire”, sostenuto dalla Fondazione Federico II dell’Assemblea regionale siciliana. All’inaugurazione odierna c’era il presidente Ars Gaetano Galvagno. “Non ci piacciono le narrazioni di boss o di personaggi della malavita, che vengono quasi esaltati – ha spiegato – i nostri modelli sono altri, Piersanti Mattarella, Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e i tanti che si battono contro la criminalità organizzata. Oggi, Fondazione Federico II sostiene un progetto che si innesta in spaccati sociali difficili, per ricostruirne un tessuto positivo. Ringrazio per l’intuizione l’onorevole Di Paola”. Il parlamentare Ars del Movimento cinquestelle, a sua volta, ha partecipato all’iniziativa. “Il bello unisce e la città si dimostra un esempio di resistenza contro modelli negativi – ha detto – diamo una strada diversa con tre donne che hanno rappresentato un esempio nei rispettivi contesti. Un grazie va al presidente Galvagno”. L’amministrazione comunale ha risposto all’iniziativa e ha voluto supportare il progetto di via Pisa. “Anche questa è legalità – ha precisato l’assessore Viviana Altamore presente insieme al sindaco Di Stefano e al presidente del consiglio comunale Giudice – per noi, quello di Fondazione Federico II è un progetto di grande valore”.