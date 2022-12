“Chi inneggia alla responsabilità sia consequenziale”, Siragusa: “Greco? Gravi colpe centrodestra”

Gela. “Greco? Ormai sta prevalendo una preoccupante impasse. Chi inneggia alla responsabilità dovrebbe essere coerente. Appoggi il sindaco oppure si vada alla sfiducia”. Il segretario cittadino del Pd Guido Siragusa non entra nel merito delle ultime scelte fatte dal primo cittadino, ma è convinto che tutto quello che si sta sviluppando intorno all’avvocato non faccia bene alla città. “C’è un’amministrazione comunale chiaramente incapace di governare – spiega – ma allo stesso tempo il consiglio non decide”. Una stasi anzitutto politica che secondo il segretario del Pd potrebbe nascondere l’intenzione da parte di qualcuno di “vivacchiare per un altro anno”. “Io spero che non ci siano esponenti in consiglio comunale che vogliano sfruttare questa situazione per vivere di rendita e andare avanti così per un altro anno e mezzo. La città non può permettersi di rimanere senza una programmazione e senza interventi. Se il sindaco dovrà contrattare ogni singolo atto, diventerà una Babele”, dice ancora. Per l’esponente del Partito Democratico, non ci sono uscite segrete o escamotage particolari. Se Greco non ha più la capacità di andare avanti, l’assise civica dovrebbe prenderne atto, sfiduciandolo o appoggiandolo per ripartire. “Gli appelli alla responsabilità che rimangono solo sulla carta non servono a niente – dice ancora – il Pd? Noi dobbiamo essere coerenti. Siamo stati i primi ad intuire che le cose non andavano per come avevamo predisposto nel programma elettorale. Siamo andati all’opposizione e dobbiamo essere coerenti, così come deciso dal congresso. Abbiamo firmato la sfiducia. Quando ci sono stati tentennamenti, invece, il partito ha perso”. Siragusa è ancora più esplicito nell’analisi politica.