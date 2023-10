Chiarenza gela la Barrese, 1-0 per la Vigor

Gela. La Vigor Gela torna a vincere dopo il ko di Serradifalco con il risultato di 1-0. A decidere la gara Andrea Chiarenza, servito da Sebastiano Cosentino. La Vigor va così al quarto posto in classifica, a pari punti con il Don Bosco 2000 e dietro Niscemi, Serradifalco e Aragona.

Torna a vincere invece il Terranova, e lo fa in maniera convincente. Decisive le reti di Cattuto e Marong. Giallorossi al terzo posto in classifica a pari punti con Ragusa Boys e a -5 da Qal’At e Sanconitana.

Per quanto riguarda la Terza Categoria, si chiude sul punteggio di 4-3 il derby tra Real Gela e Amo Gela, mentre pareggia per 2-2 la JuveTerranovaGela nell’esordio stagionale contro la Buterese, prossima avversaria dell’Amo Gela.