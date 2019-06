Chimici si fermano, stop 4 luglio: Emiliani: “Incontro con Enimed e 10 luglio parte green”

Gela. I chimici della Femca Cisl l’hanno confermato anche nel corso del consiglio generale. Il prossimo 4 luglio si fermano i lavoratori di raffineria e Enimed del comparto energia e coibenti. Una decisione legata soprattutto alla mancanza di un accordo complessivo sui rinnovi contrattuali del comparto. “Non escludiamo però che questo sciopero possa avere anche altri contenuti – dice il segretario provinciale della Femca Francesco Emiliani che ha partecipato al consiglio insieme al confederale Emanuele Gallo – molto dipenderà dall’esito dell’incontro fissato per l’1 luglio. Vogliamo capire quali siano le intenzioni di Enimed sul progetto “Argo-Cassiopea”. Siamo convinti che i lavori debbano andare avanti, indipendentemente dai tempi del ministero per il rilascio della proroga alla Via. L’incontro l’abbiamo chiesto anche per affrontare l’aspetto del calo netto di produzione, che non ci soddisfa per niente”.