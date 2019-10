Ciclista gelese ferito sulla Gela-Licata: auto non si ferma a prestare soccorso

Gela. Avrebbe potuto avere conseguenze peggiori l’incidente che questa mattina ha coinvolto un cicloamatore gelese, lungo la 115, in direzione della città. In sella alla sua bici da corsa, sarebbe stato quasi colpito da un suv. La vettura, in base ad una prima ricostruzione, avrebbe affrontato una delle curve di quel tratto stradale in modo molto stretto, facendo finire sul selciato stradale il ciclista. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso. Sul posto, sono arrivati gli operatori del 118, che hanno trasferito il ferito al nosocomio di Licata. Ha riportato ferite al volto. Pare che anche il caschetto protettivo si sia spezzato, a causa della rovinosa caduta. Almeno quindici punti di sutura gli sono stati applicati all’arcata sopraccigliare. Sono ancora in corso altri accertamenti.