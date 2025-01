Ciclo rifiuti, Impianti Srr attiva l’organismo di vigilanza: “Per prevenire fatti illeciti”

Gela. In un settore sempre molto delicato come quello della gestione dei rifiuti, Impianti Srr, la società in house che porta avanti il servizio in città e negli altri Comuni dell’ambito oltre al sito di Timpazzo, si è dotata di un organismo di vigilanza interno, allo scopo di “prevenire il compimento di fatti illeciti”. Con un provvedimento firmato dall’amministratore della società, l’ingegnere Giovanna Picone, sono stati individuati due commercialisti, il marsalese Antonio Fresina e l’agrigentino Vincenzo Puzzangara, e l’avvocato riesino Vincenzo Vitello. L’organismo di vigilanza era già previsto nel modello organizzativo adottato dalla società. La nomina dei tre professionisti è stata da poco ratificata e sono stati individuati avendo “maturato esperienza nella specifica materia”. In settimana, l’azienda ha annunciato l’avvio delle procedure per l’assunzione, con modalità pubbliche, di settantasette operatori da destinare in prevalenza al sistema Tmb della piattaforma integrata di Timpazzo.