Cinquantunenne morta, dramma per la famiglia: sue condizioni aggravate dal Covid

Gela. Un dolore che non verrà mai cancellato. I familiari della cinquantunenne Grazia Maria Verderame sono ancora attoniti, per la sua perdita. Il marito, i due figli e i nipoti, da domenica, non si danno pace e l’hanno voluta ricordare pubblicamente. La cinquantunenne, che già conviveva con alcune patologie, è spirata per un possibile aggravamento generale del quadro clinico, causato dal Covid. Aveva effettuato la vaccinazione.