Nomina Morselli, “Un’Altra Gela”: “Siamo con l’assessore, subito ricognizione sui progetti”

Gela. La nomina dell’assessore Romina Morselli effetti politici ne ha già generati. I forzisti, senza troppi tatticismi, hanno parlato di “un fulmine a ciel sereno”, con il coordinatore cittadino Vincenzo Pepe ancora in disaccordo con la linea del sindaco Lucio Greco. I due consiglieri comunali di “Liberamente”, Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti, sembrano ancora più distanti dall’amministrazione comunale, dopo le dimissioni del predecessore di Morselli, l’ex assessore Giovanni Costa. Il gruppo politico di “Un’Altra Gela”, quello di riferimento dell’assessore Morselli e del sindaco Lucio Greco, invece sostiene il nuovo ingresso in giunta. “Al neo assessore comunale ai lavori pubblici e all’edilizia scolastica rivolgiamo i migliori auguri per il nuovo incarico amministrativo affinché possa prestare il miglior servizio possibile nei confronti della nostra comunità nella consapevolezza che, in sinergia ed in piena collaborazione con tutto il gruppo consiliare di “Un’Altra Gela”, saprà rappresentare al meglio le istanze e le legittime aspettative dei cittadini”, dicono i consiglieri che fanno riferimento al gruppo. Anche tra i banchi di “Un’Altra Gela” c’è la convinzione che il compito affidato al neo assessore sia complesso, in un settore che necessita di un forte impegno istituzionale.